Vaticano: monsignor Coll nuovo vescovo di Ossory in Irlanda

- Il Santo Padre ha nominato vescovo di Ossory in Irlanda monsignor Niall Coll, del clero della Diocesi di Raphoe, finora Parroco a Donegal e a Clare. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. Niall è nato il 25 agosto 1963 a Letterkenny. Ha frequentato il St. Patrick College di Maynooth e la Pontificia Università Gregoriana a Roma, nella quale ha conseguito il dottorato in Sacra teologia nel 1995. È stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1988 per la Diocesi di Raphoe. (Civ)