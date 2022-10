Imprese: Istat, a settembre indice retribuzioni contratti collettivi in aumento rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie relativo ai contratti collettivo di lavoro a settembre 2022 è rimasto invariato rispetto al mese precedente, mentre è aumentato dell’1,2 per cento rispetto a settembre 2021. Lo riferisce l'Istat, secondo cui l’aumento tendenziale delle retribuzioni contrattuali è stato dell’1,5 per cento per i dipendenti dell’industria, dello 0,6 per cento per quelli dei servizi privati e dell’1,5 per cento per i lavoratori della pubblica amministrazione. In particolare, gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli dei ministeri (+9,3 per cento), delle farmacie private (+3,9 per cento) e dei Militari-Difesa (+3,8 per cento). L’incremento è invece nullo per il commercio, credito e assicurazioni, energia e petroli ed energia elettrica e gas. (Rin)