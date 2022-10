Roma: Mattia (Pd), vergognosi manifesti abusivi marcia su Roma, pagina drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Anche a Guidonia, in provincia di Roma, "sono apparsi nella notte i vergognosi manifesti inneggianti la marcia su Roma di cui oggi, 28 ottobre, ricorre il centenario". Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio. "Una data funesta per la storia politica e sociale del nostro Paese - continua -, che ha segnato l'inizio di un periodo buio per la libertà, i diritti e la democrazia. Bene i sindaci – come Roberto Gualtieri – che hanno prontamente disposto la rimozione dei manifesti: le Istituzioni repubblicane nascono dalla lotta partigiana e oggi più che mai è necessario ribadire convintamente la matrice antifascista della nostra Costituzione".(Com)