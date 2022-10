Ue: Commissione approva piano belga a sostegno fornitori di gas e elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano di garanzia belga da 1,5 miliardi di euro per sostenere i fornitori di gas ed elettricità nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi. "Nel contesto dell'incertezza economica causata dall'attuale crisi geopolitica, questo piano di garanzia da 1,5 miliardi di euro consentirà al Belgio di fornire un sostegno di liquidità ai fornitori di gas naturale ed elettricità e ai loro intermediari, permettendo loro di continuare le loro attività", ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza. La misura sarà aperta ai fornitori di gas naturale e di elettricità e ai loro intermediari in possesso di una licenza per la fornitura di elettricità e/o gas naturale agli utenti finali in Belgio. Per essere ammissibili, queste aziende non devono trovarsi in difficoltà finanziarie al momento della richiesta di aiuto. Secondo il piano belga, le garanzie saranno concesse dal ministero dell'Energia e copriranno i nuovi prestiti di capitale circolante per un massimo di due anni. (Beb)