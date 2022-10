Ucraina: Steinmeier su negoziati di pace, di fronte al male buona volontà non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nessuno “manca la volontà di negoziare” la pace nella guerra che la Russia ha mosso all'Ucraina. Tuttavia, “di fronte al male, la buona volontà non basta”. È quanto affermato dal presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, nel discorso sullo stato del Paese trasmesso sull'emittente radiotelevisiva “Ard”. Secondo il capo dello Stato tedesco, il presidente russo Vladimir Putin vuole imporre all'Ucraina “una pace che non è pace” e che metterebbe a repentaglio la sicurezza di Moldova, Georgia e Stati baltici. Steinmeier ha poi ribadito che la Germania non è parte della guerra in Ucraina e continuerà a sostenere il Paese aggredito dalla Russia “per tutto il tempo necessario” sul piano militare, politico e finanziario. Il presidente tedesco ha, infine, sottolineato la necessità di evitare un'escalation nucleare nel conflitto in Ucraina. (Geb)