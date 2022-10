Piemonte: Leone (Lega), Regione sta facendo il possibile per contrastare emergenza cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione sta facendo tutto il possibile per contrastare l’emergenza cinghiali, combattendo anche contro un ambientalismo miope e buonista che non tutela gli agricoltori e la sicurezza stradale. Lo ha affermato il presidente della Terza commissione regionale Claudio Leone durante l'incontro di ieri nel comune di Valperga. "Sicuramente quello della fauna selvatica - ha continuato Leone -, e in particolare il cinghiale, è un problema sempre più grave per l'agricoltura, oltre che per la sicurezza della viabilità. A peggiorare le cose rispetto all'anno scorso c’è poi stato l'avvento della peste suina africana, che porta a una forte riduzione di numero di animali contenibili. Come Regione, con tutte le forze che possiamo mettere in campo e coinvolgendo tutti gli attori possibili, stiamo lavorando per arginare l'emergenza cinghiali. (segue) (Rpi)