Piemonte: Leone (Lega), Regione sta facendo il possibile per contrastare emergenza cinghiali (2)

- Abbiamo aumentato le giornate di caccia, abbiamo investito nei contenimenti lottando contro un miope ambientalismo di chi abita in centro città e guarda ai cinghiali con la tenerezza di un gattino. Vorrei si affacciassero oggi su uno dei vostri campi distrutti dagli ungulati, perché, come ha ben detto il sindaco di Valperga Walter Sandretto, il vostro è un lavoro che sostiene famiglie, che serve per pagare le bollette, il mutuo e i libri di scuola. Chi urla alla tutela dei cinghiali dovrebbe fare un giro sulle nostre strade la notte, quando davanti ti si para un animale che pesa quasi quanto l'utilitaria che stai guidando. Quello dei cinghiali è un problema serio e tutti insieme dobbiamo lavorare per arginare l'emergenza e poi risolverla", ha concluso Leone. (Rpi)