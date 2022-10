Fvg: assessore Lavoro, proroga di un mese per progetti Cantieri lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni del Friuli Venezia Giulia avranno ancora un mese di tempo per presentare alla Regione i progetti, con le relative richieste di contributi, per avviare i Cantieri lavoro in cui occupare le persone con i requisiti previsti della disoccupazione. Lo ha deciso stamattina la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, spostando la data ultima dal 31 ottobre al 30 novembre. La proroga è stata decisa anche in seguito alle incertezze in merito all’applicazione delle nuove normative dopo la cessazione dello stato di emergenza Covid, prorogato fino allo scorso 31 marzo, e dai ritardi accumulati in materia di certificazione verde. Il regolamento prevede che la Regione intervenga con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di Cantieri di lavoro per opere legate alle attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione e di interventi in montagna e di costruzione di opere di pubblica utilità dirette al miglioramento dell'ambiente e delle aree urbane. (segue) (Frt)