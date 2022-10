Milano: due ricercati arrestati in stazione Centrale e a Porta Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 58 anni destinatario di misura di sicurezza detentiva. I poliziotti della Polfer, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, sono intervenuti per soccorrere un uomo caduto dalle scale mobili. Il 58enne che è stato poi soccorso dal 118, era ricercato dall'ufficio di sorveglianza di Pescara che lo aveva assegnato ad una casa lavoro per un periodo non inferiore a 2anni per diversi reati. È stato quindi accompagnato presso la sezione casa lavoro del carcere di Alba. Sempre gli agenti della Polizia Ferroviaria, nella stazione di Porta Garibaldi, hanno arrestato un cittadino ivoriano ricercato per maltrattamenti in famiglia. Il 52enne, appena sceso da un treno proveniente da Parigi, è stato fermato per un controllo dai poliziotti i quali hanno appurato che l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione di un anno e due mesi emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze. (Com)