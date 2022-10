Imprese: Tagliavanti (Camera commercio), situazione complessa, ma tessuto produttivo continua a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una fase che continua a restare delicata per l’intera economia europea a causa del perdurare della guerra in Ucraina, della crisi del gas, dell’elevato tasso di inflazione e in uno scenario che rischia di volgere al negativo, Roma - nel terzo trimestre del 2022 - vanta un saldo attivo delle imprese di +1.699 unità (5.019 le iscrizioni a fronte di 3.320 cessazioni). Il tasso di crescita trimestrale è dello 0,37 per cento (media italiana +0,22 per cento). Il numero totale delle imprese registrate, a Roma e provincia, è pari a 454.259 unità. Questo è quanto emerge dal report Movimprese diffuso oggi. Il tasso di crescita delle imprese nel Lazio, nel terzo trimestre dell’anno, è stato dello 0,33 per cento Il numero totale delle imprese registrate, al 30 settembre 2022, ammonta a 614.635 unità. (segue) (Com)