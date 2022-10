Lombardia: Moratti, da Regione forte impegno su salute mentale e lotta alle dipendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa che gli inquirenti chiariscano i contorni delle due drammatiche vicende di Assago e Asso, ho chiesto alla dg welfare di far predisporre due relazioni sugli episodi, con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica e di presa in carico degli autori dei delitti". Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Per i due gravi fatti di cronaca hanno sconvolto ieri sera la Lombardia ed il Paese - ha detto Moratti - esprimo dolore e sconcerto per le due vittime, Luis Fernando Ruggieri e il luogotenente Doriano Furceri, e per tutti i feriti, unitamente alla vicinanza alle loro famiglie". "Gli episodi di questi giorni - ha aggiunto - indicano un aumento della violenza e dell'aggressività che, in parte, deriva anche dal difficile periodo pandemico che abbiamo passato. In tutto il mondo occidentale si registra un aumento del disagio e l'Oms sollecita i governi a investire maggiormente sulla salute mentale e sulle dipendenze". "In Lombardia - ha proseguito - abbiamo una fitta rete di servizi territoriali per adulti con 150 ambulatori, oltre 4000 posti in comunità e oltre 800 posti letto. I servizi Lombardi seguono 160.000 pazienti e la Giunta varerà un ulteriore provvedimento che, sulla base delle indicazioni Oms, rafforzerà economicamente il sistema dei centri diurni e delle comunità. Anche il sistema della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza è oggetto di attenzione particolare, perché siamo convinti che da qui parta l'origine del disagio psichico e che l'iter precoce dia i risultati migliori". (segue) (Com)