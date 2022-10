Lombardia: Moratti, da Regione forte impegno su salute mentale e lotta alle dipendenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera di programmazione 2022 ha stanziato 25 milioni di euro. "Una cifra importantissima per rinforzare il sistema e riorganizzarlo sulla base di 4 pilastri: i reparti, il territorio (in particolare i centri diurni), le comunità e centri innovativi per la prevenzione del disagio, a metà strada tra l'ambito educativo e quello terapeutico. Sono 110.000 i minori in carico al sistema e faremo di tutto perché non diventino adulti con patologie gravi Bisogna stare molto attenti a non associare tout court la patologia psichiatrica con la violenza perché questo genera un pregiudizio e uno stigma che allontana i pazienti dalle cure e dai servizi" ha proseguito la vicepresidente. "È invece fondamentale - ha evidenziato - diffondere l'idea che se un paziente psichiatrico usa sostanze, l'effetto può essere devastante e scatenare comportamenti di difficile gestione. Per questo Regione è fortemente impegnata a rinforzare il sistema di cura delle dipendenze. Abbiamo 90 ambulatori pubblici e privati e oltre 2000 posti in comunità". "Con una delibera del 10 ottobre - ha concluso la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti - sulla base di una specifica legge di cui la Lombardia si è dotata, abbiamo aumentato ulteriormente i posti in comunità di oltre 200 unità.È importante diffondere l'idea che bisogna farsi aiutare precocemente, senza paura, vergogna o timore. L'uso delle sostanze, infatti, è il pericolo maggiore per l'equilibrio psichico della nostra popolazione". (Com)