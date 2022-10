Roma: Milani (Fd'I) su innovazione e ricerca Capitale esclusa, serve azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore romano di Fd'I e deputato Massimo Milani, in una nota dichiara: "Ennesimo schiaffo alla Capitale nelle scelte di politica industriale: di cinque Poli di Trasferimento Tecnologico di Cdp, neanche uno a Roma in cui però si concentra la maggior parte della ricerca nazionale". "Era noto già da due anni il piano industriale di Cdp Venture Capital (gruppo Cassa depositi e prestiti) di costituire sul territorio nazionale cinque poli per la valorizzazione della ricerca, verticalizzati per settori, accompagnandone la trasformazione in imprese innovative che genereranno posti di lavoro e indotto, attraendo numerosi investimenti. É notizia di oggi che, dopo il polo di Genova sulla robotica, quello di Napoli sulle tecnologie per agroalimentare e già due a Milano su sostenibilità e industria 4.0, il quinto e ultimo Polo sulla medicina sarà nuovamente a Milano, non rispecchiando alcuna logica o criterio di merito. Ancora una volta Roma è tagliata fuori dal circuito industriale. L'invito al nuovo governo è di attivare una politica che rilanci la Capitale anche nell'ottica di una valorizzazione della ricerca, nell'attrazione di investimenti di Venture Capital nel talento imprenditoriale per il rafforzamento della filiera delle startup della città in una visione più lungimirante e attenta rispetto al passato", conclude Milani. (Com)