Governo: Dalla Chiesa, innalzare tetto contante segnale di non chiarezza

- La proposta del nuovo governo di innalzare il tetto del contante, dopo che Giorgia Meloni ha citato Paolo Borsellino durante il discorso alle Camere per la fiducia "è forse un segnale di non chiarezza sugli effetti che produce: è vero che ci sono Paesi dove non c'è la mafia che non hanno il tetto, però noi ce l'abbiamo. Quindi bisogna sempre che questi provvedimenti vengano commisurati alla realtà con cui occorre confrontarsi". Lo ha detto Nando dalla Chiesa, docente e Presidente del Cross dell'Università Statale di Milano a margine della presentazione del monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia a palazzo Pirelli. "Questo - ha proseguito - è il Paese non della mafia, ma delle mafie, quindi non si possono fare dei ragionamenti generalmente validi e comprensibili in astratto, perché altrove non c'è neanche l'associazione per delinquere di stampo mafioso, la confisca preventiva dei beni, quindi noi dobbiamo avere le nostre contromisure". "È certo che chi vuole avere tanti soldi in tasca per delle sue ragioni e non vuole la tracciabilità ha convenienza a far alzare questo tetto, chi non ha niente da temere non ha il problema di lasciare traccia", ha concluso. (Rem)