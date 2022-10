Roma: Casini-Leoncini (Iv), manifesti celebrativi fascismo, esprimiamo nostra indignazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, in una nota esprimono "indignazione per i vergognosi manifesti celebrativi della marcia su Roma apparsi nella notte in diversi quartieri della città, in occasione del centenario della presa di potere di Benito Mussolini". "In un giorno come questo, ribadiamo con ancora più forza la centralità e l'importanza dei valori democratici dell'antifascismo, espressione della nostra identità, della nostra Costituzione e della nostra azione politica", concludono.(Com)