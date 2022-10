Olimpiadi 2026: Sala, delega per Giochi ad Abodi è buona cosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una buona cosa" che il ministro dello Sport Andrea Abodi avrà le deleghe per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del progetto Off Campus nel carcere di San Vittore. "È uomo di sport e anche di buon senso. Mi ha anche confermato che per fine settimana prossima la decisione sull'amministrazione verrà presa, prendo atto e mi sembra necessario", ha aggiunto. (Rem)