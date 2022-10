Credito: Spagna, per CaixaBank utile di 2,4 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022, CaixaBank ha registrato un utile di 2,4 miliardi di euro, il 48,8 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando i dati erano stati influenzati dagli effetti straordinari associati alla fusione con Bankia che includevano un contributo contabile positivo di 4,3 miliardi di euro. Escludendo questo effetto e a parità di condizioni, l'utile è aumentato del 21,5 per cento. Il margine operativo lordo è aumentato del 12,1 per cento a 8,6 miliardi di euro. Questo risultato è stato sostenuto da un aumento del margine di interesse (+9,7 per cento) a 4,8 miliardi di euro, rafforzato dall'aumento dei tassi di interesse e dalle commissioni nette, che sono cresciute del 15,1 per cento a 2,9 miliardi di euro.(Spm)