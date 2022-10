Sardegna: Gdf Sassari, denunciato giovane olbiese per contrabbando di tabacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del Gruppo di Olbia hanno scoperto che in un piccolo negozio di alimentari, gestito da un giovane olbiese, venivano poste in vendita sigarette elettroniche senza autorizzazione, in violazione della legge sul monopolio dei tabacchi. I liquidi da inalazione infatti sono equiparati a tutti gli effetti ai tabacchi lavorati esteri. Per questo a carico dell’indagato è scattata la denuncia per il delitto di contrabbando di tabacchi, previsto dal Testo Unico delle leggi doganali. Sono state complessivamente rinvenute e sequestrate 2.251 sigarette elettroniche, contenenti liquidi da inalazione con percentuali altissime di nicotina, potenzialmente pericolose per i consumatori anche perché, oltre ad essere state importate in frode alle accise, erano prive di marchi CE. Dopo ulteriori accertamenti è stata posta sotto sequestro un’autovettura sportiva, utilizzata per trasportare e consegnare le sigarette elettroniche, all’interno della quale è stata rinvenuta una pistola ad aria compressa in metallo, priva di tappo rosso occlusivo e del tutto simile ad un’arma reale. (segue) (Rsc)