Sardegna: Gdf Sassari, denunciato giovane olbiese per contrabbando di tabacchi (2)

- Il giovane inoltre è risultato in possesso di beni di lusso per valori non coerenti con il quadro reddituale, tra i quali una moto di grossa cilindrata intestata alla madre dell’indagato, un orologio Rolex e altri beni valore che sono stati sequestrati e per i quali l’indagato dovrà giustificare la provenienza. Lo stesso giovane, lo scorso 15 settembre era arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I Baschi Verdi del Gruppo Olbia avevano perquisito un capannone in città dove era stata allestita una vera e propria serra per la coltivazione e l’essiccazione di marijuana. Le ricerche erano state estese all’appartamento del ventisettenne dove i finanzieri, con l’ausilio delle unità cinofile, avevano rinvenuto oltre 80 confezioni di marijuana, per peso lordo complesso pari a circa mezzo chilo di stupefacente, oltre a denaro contante in banconote di vario taglio per una somma pari 10.370 euro. L’arresto era stato convalidato e per il giovane era scattata la misura cautelare dei domiciliari che sono tutt’ora in corso. (Rsc)