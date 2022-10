Irlanda del Nord: governo britannico conferma che si terranno elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Irlanda del Nord si terranno elezioni anticipate, dopo la scadenza dei termini per la creazione di un nuovo esecutivo locale. Lo ha confermato oggi la ministra per l'Ambiente britannica Therese Coffey. "Diverse comunità nell'Irlanda del Nord non sono state in grado di raggiungere un accordo per formare un esecutivo, quindi si terranno le elezioni", ha detto Coffey all'emittente "Bbc", aggiungendo che tale sviluppo è stato "deplorevole". Il Partito democratico unionista (Dup) ha bloccato le istituzioni dell'assemblea di Belfast, lo Stormont, dalle ultime elezioni di maggio. Il Dup ha insistito sulle sue richieste di cambiamenti radicali in merito agli accordi commerciali post-Brexit per l'Irlanda del Nord. Il partito unionista si è quindi rifiutato di rientrare nell'esecutivo, facendo fallire l'ultimo tentativo di ieri per formare un governo locale. Le elezioni dovrebbero tenersi il 15 dicembre. Chris Heaton-Harris, ministro britannico per l'Irlanda del Nord, dovrebbe delineare i prossimi passi delle autorità già nella giornata di oggi. (Rel)