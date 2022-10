Editoria: in edicola il nuovo numero di ottobre 2022 di Prima Comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 536esimo numero di Prima Comunicazione sarà nelle edicole di Milano da oggi, venerdì 28 ottobre e in quelle di Roma da domani, sabato 29. In questa edizione, Prima apre con un'intervista al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, che spiega come "il digital first rimane la base organizzativa e produttiva della redazione, anche se torna a notarsi una certa separazione tra digitale e carta. Due vicedirettori, Francesco Bei e Carlo Bonini, saranno i sovrintendenti di questo cambiamento: il primo ha la delega per i contenuti della carta l'altro quella per il digitale, mentre una squadra di deskisti selezionerà i contenuti da pubblicare sul giornale. È il modello - ricorda Molinari – praticato dal New York Times e da Le Monde". Ma è all'online che il direttore di Repubblica guarda con più attenzione: "È prevista una continua indicizzazione dei contenuti, per intervenire rapidamente e costruire un'offerta informativa in linea con le preferenze dei lettori". Prima fa poi un'incursione nel mondo del digitale per raccontare un'iniziativa di Mondadori Media che ha dato vita alla talent agency 'Zenzero', legata al mondo del cibo. Spiega Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media: "Vogliamo creare un laboratorio con l'obiettivo di lavorare sulla crescita di ogni talent, portando la loro creatività al servizio di progetti di comunicazione". (segue) (Rin)