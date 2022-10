Porto Genova: Sace con Banco Bpm e UniCredit un supporto concreto all'avvio dei lavori di riqualificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza e accessibilità al centro dei lavori di rinnovamento dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. Il progetto sarà realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di cui è Mandatario il Consorzio Stabile Grandi Lavori, che vede Rcm Costruzioni, società salernitana del Gruppo Rainone, come elemento trainante e socio di maggioranza relativa. Rcm Costruzioni, per ottenere l'anticipazione contrattuale necessaria ad attivare e velocizzare la realizzazione dei lavori, ha potuto contare su un Advance Payment Bond dal valore di 47 milioni di euro emesso da UniCredit, Sace e Banco Bpm, in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il contratto, dal valore complessivo di 338 milioni di euro, prevede la progettazione e la realizzazione di lavori di adeguamento alle norme in materia di sicurezza e la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. Il progetto rientra nel più ampio piano di rinnovamento delle infrastrutture della città ligure previsto dal c.d. Decreto Genova. Si tratta, infatti, di un'opera di fondamentale rilevanza strategica, tanto per la città di Genova, quanto per l'economia dell'intero Paese. La Rcm Costruzioni, fondata nel 1983 dall'ing. Aldo Rainone, e operativa nel settore delle costruzioni generali ha avviato, negli ultimi 15 anni, un percorso di diversificazione volto alla specializzazione nella realizzazione di opere marittime che le ha consentito oggi di raggiungere una posizione di assoluto privilegio nel ranking nazionale del settore delle infrastrutture portuali (segue) (Com)