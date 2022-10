Porto Genova: Sace con Banco Bpm e UniCredit un supporto concreto all'avvio dei lavori di riqualificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore della produzione della Rcm Costruzioni, da bilancio consolidato 2021, nonostante l'intero settore abbia dovuto fare i conti con le difficoltà operative dovute al protrarsi dell'emergenza epidemiologica, ha superato i 100 milioni di Euro registrando un incremento rispetto all'anno precedente di circa il 20 per cento; nello stesso esercizio, sul fronte della marginalità d'impresa, nonostante l'incremento generalizzato del costo dei fattori produttivi, il gruppo è riuscito a chiudere i conti con un utile ante imposte di circa 14 milioni di Euro, in crescita di oltre il 101 per cento rispetto al medesimo dato registrato nel 2020. Tale risultato, in completa controtendenza rispetto all'andamento economico generale e di settore, è stato ottenuto grazie alle economie di scala generate da un importante piano di investimento in macchinari e attrezzature di cantiere tecnologicamente avanzate, programmato ed eseguito con straordinario tempismo nel triennio 2019-2021, grazie alla vision del management aziendale. Attualmente la Rcm Costruzioni è impegnata nella realizzazione delle più importanti infrastrutture strategiche nel settore portuale (come sviluppo e sicurezza delle aree dedicate alla cantieristica navale a Genova Sestri Ponente e l'Hub Portuale a Ravenna) e ha un portafoglio ordini, nel solo comparto delle opere marittime, di oltre 600 milioni di euro. (segue) (Com)