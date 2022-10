Porto Genova: Sace con Banco Bpm e UniCredit un supporto concreto all'avvio dei lavori di riqualificazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso operazioni come questa, Sace assolve all'impegno di supportare lo sviluppo di infrastrutture prioritarie per il Paese nel più ampio quadro delle operazioni di Rilievo Strategico per l'economia italiana sotto il profilo dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali. "Per noi è motivo di grande orgoglio essere apprezzati e garantiti dal gruppo Sace e da UniCredit e Banco Bpm, due istituti di credito che, da sempre, hanno mostrato grande attenzione per la nostra realtà imprenditoriale, non facendo mai mancare il loro sostegno finanziario - ha dichiarato Elio Rainone, amministratore unico della Rcm Costruzioni - Nonostante l'importo rilevante del bond, siamo rimasti positivamente colpiti dai tempi straordinariamente rapidi con cui i tre Istituti hanno sottoposto agli organi deliberanti l'operazione finanziaria e dalla velocità dell'iter amministrativo che ha portato al perfezionamento e al rilascio della garanzia". L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale comprende gli hub di Genova, Prà, Savona e Vado Ligure che compongono il più importante polo portuale italiano in termini di volumi movimentati, diversificazione produttiva e valore economico. Porta di accesso da Sud all'Europa è capolinea nel Mediterraneo del corridoio-Rhine Alpine. Dal 2016 i quattro porti sono amministrati da un'unica Port Authority impegnata nel garantire servizi dagli standard elevati a operatori e clienti, potenziando le infrastrutture portuali e retroportuali, rendendo più efficiente il flusso delle merci e perfezionando l'organizzazione del sistema con il contributo dell'innovazione tecnologica. (segue) (Com)