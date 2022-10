Uzbekistan-Ue: colloquio Mirziyoyev-Michel, concordato piano di cooperazione pratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è stato accolto oggi dal presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, nella residenza di Kuksaroy, a Tashkent. I due si sono quindi riuniti per un colloquio in formato ristretto durante il quale hanno parlato dell’espansione della cooperazione e di questioni internazionali e regionali. Lo riferisce la presidenza uzbeka. È stato raggiunto un accordo per lavorare a una cooperazione pratica al fine di promuovere l’attuazione del programma di trasformazioni democratiche e riforme economiche in Uzbekistan, principalmente nel campo dell’innovazione, dell’economia verde e della digitalizzazione. Inoltre, è stato concordato di preparare una “road map” per l’attuazione delle proposte e delle iniziative avanzate dall’Uzbekistan durante il vertice nel formato Asia centrale - Unione europea.(Res)