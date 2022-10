Governo: Paita (Azione-Iv), priorità carobollette e Pnrr, non tetto al contante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La prima discussione che questo governo apre non può essere sul tetto del contante, le priorità devono essere i costi delle bollette e il caro energia". Lo ha detto la presidente dei senatori di Azione-Italia Viva Raffaella Paita a "Coffee Break" su La7. "Meloni ha detto che il rigassificatore è quello di Gioia Tauro cioè un impianto problematico per logistica e struttura non come la nave di Piombino che è quello più utile al Paese perché veloce: il punto è che ancora tra tanti problemi si pensa ai campanilismi invece che al bene comune. Mi preoccupa - ha sottolineato - che non si parli di questo ma certo non sarà il tetto del contante a scandalizzarmi: non sono semplicemente le priorità degli italiani". E aggiunge: "preoccupa che Salvini continui a dettare l’agenda politica : siamo in presenza di un vicepremier che pare fare la strategia economica e produttiva e mette i suoi paletti sull’agenda. Se la premier Meloni sarà in grado di guidare il Paese lo vedremo per ora vediamo anche uno strabordante Salvini che penso debba iniziare a occuparsi di opere pubbliche e infrastrutture, non di migranti e tetto contante. Attuare il Pnrr e fare scelte chiare sul tema energia: sono queste le priorità", ha concluso. (Rin)