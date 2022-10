Ue: von der Leyen, aumentare investimenti su rinnovabili, cambiamenti climatici più veloci nostra reazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ipcc (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) ha lanciato un allarme alla comunità globale e dimostrato che il clima sta cambiando più velocemente della nostra capacità di adattamento. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all'Eu Sustainable Investment Summit di Bruxelles. "Il messaggio non potrebbe essere più chiaro. Dobbiamo accelerare gli investimenti sostenibili e incrementare la loro portata", ha dichiarato. "Ora più che mai, nonostante gli attacchi della Russia per sconvolgere l'ordine internazionale, il mondo deve rimanere unito nella lotta per un futuro pacifico, equo e prospero", ha aggiunto. (Beb)