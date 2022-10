Cultura: Elisa Talentino in Collezione Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le recenti acquisizioni della Collezione Farnesina, scopriamo le illustrazioni di Elisa Talentino (Ivrea 1981): “Tuffo” (2020), “Salto” (2019), “Sisterhood” (2018) e “Il Barone Rampante” (2019). Elisa Talentino, si legge oggi sul sito internet della Farnesina, è un’artista che lavora con illustrazione, grafica d’arte, pittura e animazione e che vanta collaborazioni con riviste e quotidiani nazionali e internazionali, tra cui "The New York Times", "The Washington Post", "La Repubblica", "Corriere della Sera" e "La Stampa", e con diverse case editrici. In particolare, la tavola intitolata “Tuffo” è stata realizzata per Einaudi, come copertina de “Il danzatore dell’acqua”, edizione italiana del romanzo di Ta-Nehisi Coate, mentre “Salto” è stata creata per la mostra “Affiche” allestita negli spazi pubblici di Cremona nel 2019. Con “Sisterhood”, invece, l’artista ha firmato la copertina del libro di Daniela Dawn, “Qual è la via del vento” per le edizioni E/O, infine l’opera “Il Barone Rampante” è stata commissionata nel 2019 dall’Ama Festival di Castel di Lama (AP). (Res)