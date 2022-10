Sardegna: concorsi assunzione personale sanitario, assessore Sanità annuncia nuove regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Cambieremo le regole dei concorsi per l’assunzione del personale sanitario a tempo indeterminato introducendo nuovi meccanismi che consentano di rispondere in maniera più incisiva ai bisogni delle sedi con le carenze d’organico più forti”, lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che ieri, in Consiglio regionale, nel corso dell’audizione in sesta Commissione, ha anticipato i contenuti del provvedimento che sarà presto portato all’attenzione della Giunta. “Stiamo ancora facendo alcune valutazioni tecniche – precisa l’assessore – ma l’idea di fondo è quella di introdurre un ‘indice di sofferenza’ da cui dipenda l’autorizzazione o meno delle sedi che possono concorrere al reclutamento di nuovo personale”. Per fare un esempio concreto: “Qualora si bandisca il concorso per l’assunzione di anestesisti – spiega l’assessore – si calcolerà l’indice di sofferenza dei reparti di rianimazione di tutti gli ospedali e si potrà quindi decidere di mettere a bando solo i posti nelle sedi che presentano un valore sopra una certa soglia, escludendo gli altri”. (segue) (Rsc)