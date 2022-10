Sardegna: concorsi assunzione personale sanitario, assessore Sanità annuncia nuove regole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obiettivo – sottolinea l’assessore Nieddu – è quello di riequilibrare lo svantaggio che oggi sussiste tra le sedi dei centri come Cagliari e Sassari, considerate più appetibili dalle nuove leve, e gli altri ospedali dell’Isola. Oggi la carenza di personale sanitario, in particolare di medici, non risparmia nessun territorio, ma è altrettanto vero che in alcune aree queste carenze sono più forti ed è lì che dobbiamo intervenire. Ricordo che a sostegno degli ospedali che più faticano a trovare personale disposto a ricoprire incarichi abbiamo introdotto, già un anno fa, un sistema di incentivi economici attraverso le Rar, risorse aggiuntive regionali, e apportato modifiche ai concorsi prevedendo l’esclusione dalle graduatorie per chi rifiuta l’assegnazione delle sedi. Purtroppo le regole introdotte sui bandi non hanno portato gli effetti che speravamo e inoltre, sempre più di frequente, osserviamo che ai concorsi partecipano medici già strutturati che utilizzano i bandi come surrogato della mobilità per spostarsi da un’azienda all’altra e questo a fronte invece dei pochi specialisti in cerca di impiego. Servono dei correttivi per riequilibrare le forze in campo ed è a questo che stiamo lavorando”. (segue) (Rsc)