Sardegna: concorsi assunzione personale sanitario, assessore Sanità annuncia nuove regole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’audizione in Commissione l’assessore ha inoltre fatto alcune precisazioni in merito alla carenza dei medici. “Siamo impegnati con ogni mezzo – precisa l’esponente della Giunta – nel reclutamento del personale. Negli ultimi tre anni abbiamo bandito centoquaranta concorsi. Oggi la carenza di alcune figure professionali e in particolare di specialisti è il primo problema del nostro sistema sanitario ed è da irresponsabili negarlo. La dialettica politica non può diventare ribaltamento della realtà, c’è chi è arrivato a sostenere che in Sardegna manchino appena ottanta medici, quando le stime parlano di oltre 500 medici in meno solo nell’ospedaliero. Inoltre gli strumenti di cui dispongono le Regioni consentono pochi spazi di manovra per coprire le emergenze legate al personale. Nel caso di reparti in sofferenza a causa dell’assenza di più medici per malattia, ad esempio, non abbiamo la possibilità di spostare il personale dove serve, questo per i limiti delle regole imposte a livello nazionale. Limiti che oggi stanno mettendo in difficoltà tutte le Regioni, trovo quindi assurdo che si cerchi di strumentalizzare quella che invece dovrebbe essere una battaglia che riguarda tutti: la richiesta fatta al Governo affinché venga riconosciuta una maggiore capacità di intervento alla nostra Isola”, conclude l’assessore. (Rsc)