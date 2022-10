Russia: ministero Esteri, Lettonia e altri Paesi bloccano nostri fertilizzanti per Paesi poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lettonia e alcuni altri Stati bloccano i fertilizzanti che la Russia intende esportare gratis ai Paesi più poveri. Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Mosca in merito all’attuazione dell'accordo sul grano firmato a Istanbul. "Le aziende russe non possono effettuare consegne commerciali di fertilizzanti e neanche trasferire circa 300 mila tonnellate di prodotti ai Paesi più poveri gratuitamente", si legge nel comunicato del dicastero. I fertilizzanti sono principalmente bloccati nei magazzini di Lettonia (80 per cento), Estonia, Belgio e Paesi Bassi, “i cui leader non consentono la spedizione nell'ambito del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite", afferma Mosca. (Rum)