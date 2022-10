Governo: Letta, no dialogo con opposizioni stampella di maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd è disponibile "a dialogare con le altre opposizioni, ma non siamo disponibili a farci prendere in giro da altre opposizioni. Una parte dell'opposizione ha già appeso le tende dalla parte della maggioranza. E' un'opposizione che di opposizione non ha nulla. Perché chi interviene sulla fiducia e passa tre quarti del suo tempo a parlare male dell'opposizione è una stampella della maggioranza". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della Direzione del Pd. (Rin)