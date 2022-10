Energia: von der Leyen, Ue determinata a diventare indipendente dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è determinata a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all'Eu Sustainable Investment Summit di Bruxelles, intervenendo tramite un videomessaggio. "La nostra immediate priorità è quella di fermare la crisi energetica, che può sfociare in una crisi economica e sociale. L'insostenibilità del Sistema energetico attuale, ancora dominato dai combustibili fossili, è ancora più chiara adesso che Putin sta usando l'energia come arma e ricatto verso l'Europa", ha detto. "Ma non ci faremo ricattare. Non lasceremo che i nostri valori siano compromessi. Siamo determinati a far finire la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi. Una volta per tutte e in maniera veloce", ha aggiunto. "Lo faremo diversificando le fonti energetiche, risparmiando energia e accelerando l'adozione delle energie rinnovabili", ha concluso. (Beb)