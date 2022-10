Arabia Saudita: ministro Finanze, prevista crescita economica dell’8 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che l’economia dell’Arabia Saudita crescerà dell’8 per cento quest’anno mentre il prodotto interno lordo non petrolifero aumenterà del 5 per cento nel 2023. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze saudita, Mohammed bin Abdullah al Jadaan, in un’intervista rilasciata all’emittente panaraba “Al Arabiya” a margine della “Future Investment Iniziative”, anche nota come “Davos nel deserto”, il più importante forum della regione del Medio Oriente dedicato ai temi di economia e finanza. Il ministro ha messo in luce anche l’aumento del 19 per cento su base annua del tasso di investimento fino alla fine di settembre 2022, e ha affermato che l'alto tasso di consumo e di spesa pubblica sostiene il settore privato, il che mostra come il Regno sia un Paese che “pianifica, lavora e ottiene risultati”.(Res)