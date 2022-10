Russia: Fsb, sventato attacco terroristico nella regione di Stavropol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio per la sicurezza della Federazione Russa (Fsb) ha sventato un attacco terroristico di sostenitori dei nazionalisti ucraini nella regione di Stavropol, nella Russia meridionale. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Fsb, evidenziando che quattro sospettati sono già stati arrestati. "È stato stabilito che, essendo sostenitori dell'ideologia delle organizzazioni nazionaliste ucraine, i detenuti intendevano commettere un atto terroristico in una delle strutture amministrative della regione", ha osservato l'ufficio stampa. In seguito alle indagini nelle abitazioni dei sospetti e nel loro nascondiglio, gli agenti del Servizio di sicurezza hanno trovato e sequestrato armi da fuoco, ordigni esplosivi e letteratura sull'organizzazione di rivolte. (Rum)