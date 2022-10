Difesa: India-Singapore, in corso nel Golfo del Bengala l’esercitazione navale Simbex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso l’esercitazione navale India-Singapore Simbex. Oggi inizia la seconda e ultima fase, che si concluderà il 30 ottobre: quella in mare aperto, nel Golfo del Bengala, dopo due giorni di fase portuale a Visakhapatnam, nello Stato dell’Andhra Pradesh, in cui ci sono stati scambi di visite, riunioni e altre interazioni professionali. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. La Marina militare singaporiana partecipa con due navi: la fregata Stalwart e la corvetta Vigilance. L’esercitazione Simbex è giunta alla 29ma edizione. Dal 1994, quando si chiamava Lion King, le manovre sono diventate progressivamente più complesse e diversificate.(Inn)