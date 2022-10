Credito: Spagna, per Bbva utile di 4,8 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022 l'attività Bbva ha registrato un utile di 4,8 miliardi di euro, il 46 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021 grazie, in particolare, alla forza delle attività in Messico e Spagna e all'aumento dei tassi d'interesse che hanno favorito la generazione di ricavi. Il fatturato è stato di 18,3 miliardi di euro, il 17,8 per cento in più su base annua. Per quanto riguarda i mercati geografici, in Messico l'utile è stato di 2,9 miliardi di euro (+65 per cento rispetto allo scorso anno), mentre in Spagna si è attestato a 1,3 miliardi di euro (+10 per cento). Tra i mercati principali di Bbva, la Turchia è stato quello che ha mostrato dati negativi con utile di 336 milioni di euro, il 42 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2021. (Spm)