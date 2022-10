Nigeria: allerta terrorismo, ambasciata Usa invita personale diplomatico a lasciare Abuja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti ha ordinato ad alcuni membri del proprio personale diplomatico e ai loro parenti di lasciare la capitale della Nigeria, Abuja, adducendo il rischio di attacchi terroristici. In un avviso pubblicato sul proprio sito web, l'ambasciata Usa ha inoltre consigliato ai cittadini statunitensi di non recarsi in città, senza fornire alcun dettaglio della potenziale minaccia. Ieri un avvertimento simile era stato emesso per un possibile attacco terroristico nel fine settimana a Johannesburg, in Sudafrica. In una nota pubblicata sul suo sito web, l'ambasciata ha consigliato al suo personale di "evitare folle di persone e altri grandi raduni pubblici nella grande area di Sandton a Johannesburg". "Il governo degli Stati Uniti ha ricevuto informazioni secondo cui i terroristi potrebbero pianificare di condurre un attacco contro grandi assembramenti di persone in un luogo non specificato nella grande area di Sandton a Johannesburg, in Sudafrica, il 29 ottobre 2022. Non ci sono ulteriori informazioni sui tempi, metodi o obiettivi del potenziale attacco. L'ambasciata degli Stati Uniti ha consigliato al personale di evitare assembramenti di persone e altri grandi raduni pubblici nella grande area di Sandton a Johannesburg durante il fine settimana dal 29 al 30 ottobre 2022", si legge nell'avviso. La presidenza sudafricana, dal canto suo, ha sminuito l'avviso sostenendo che si tratti della "comunicazione standard del governo degli Stati Uniti ai suoi cittadini" e ha assicurato che le forze dell'ordine stanno monitorando eventuali minacce ai cittadini e alla nazione, precisando che è responsabilità delle forze di sicurezza sudafricane garantire la sicurezza a tutte le persone nel Paese. "In caso di necessità, il governo sudafricano sarà il primo a informare il pubblico di qualsiasi minaccia imminente", ha affermato la presidenza in una nota. Nel Paese sono in corso i colloqui di pace fra le parti in conflitto nel Tigrè. (Res)