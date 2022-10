Algeria: avviati procedimenti giudiziari contro 78 speculatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie algerine hanno avviato procedimenti giudiziari nel periodo dal 23 al 27 ottobre scorsi contro 78 persone per aver commesso speculazioni illegali. Lo ha riferito il ministero della Giustizia, secondo cui i fascicoli dei casi delle 78 persone sono stati consegnati al tribunale per comparire immediatamente davanti alle autorità giudiziarie. Nei confronti di 56 imputati sono state emesse condanne e pene detentive comprese tra quattro e 15 anni di reclusione. Tali misure mirano a combattere i crimini che colpiscono l'economia nazionale, in particolare il contrabbando e la speculazione illegale, si legge nel comunicato. (Ala)