Brasile: sondaggio DataFolha, Lula aumenta vantaggio su Bolsonaro a 5 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due giorni dalle elezioni presidenziali in Brasile, il candidato della sinistra, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, continua a essere favorito. Il sondaggio realizzato dall'istituto DataFolha su commissione della del quotidiano "Folha de Sao Paulo" e dal gruppo editoriale "Globo" in vista del ballottaggio del 30 ottobre, assegna al candidato del Partito dei lavoratori (Pt), il 49 per cento dei voti, contro il 44 per cento dei consensi di cui godrebbe il presidente uscente, Jair Bolsonaro. Rispetto alla precedente rilevazione del 19 ottobre, la distanza tra i due candidati aumenta a 5 punti in virtù della diminuzione dei consensi per Bolsonaro, calati dell'1 per cento in una settimana. (segue) (Brb)