Canada-Usa: Blinken incontra l'omologa Joly

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri l'omologa canadese Mélanie Joly nel corso di una visita ufficiale a Ottawa. Durante una conferenza stampa congiunta a margine dell'incontro, La ministra canadese ha ricordato la "relazione unica" condivisa dai due Paesi, che hanno scelto "di investire nel reciproco successo per creare prosperità per i popoli di entrambi". Joly ha anche sottolineato l'impegno del Canada a fianco dell'Ucraina: "Col proseguire dei combattimenti, dobbiamo mantenere la nostra determinazione a tenere l'Ucraina al sicuro, armata e, con l'approssimarsi dell'inverno, al caldo". A questo proposito, Blinken ha affermato che Stati Uniti e Canada sono uniti a sostegno dei loro "alleati e partner attraverso l'Atlantico" per aiutarli a superare le "distruzioni dell'offerta (energetica) causate dalla Russia". (segue) (Was)