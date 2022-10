Canada-Usa: Blinken incontra l'omologa Joly (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken e Joly hanno discusso della situazione ad Haiti e delle proteste in Iran, nonché degli sforzi tesi a "rafforzare la pace e la sicurezza internazionali, anche attraverso una più profonda partecipazione alle dinamiche della regione indo-pacifica": I due omologhi hanno concordato l'organizzazione del primo Dialogo strategico Canada-Usa sull'Indo-Pacifico, per "allineare ulteriormente i nostri approcci". Inoltre, Joly ha annunciato che il Canada presenterà domanda di adesione alla Cornice economica dell'Indo-Pacifico (Ipef), una iniziativa presentata dagli Stati Uniti lo scorso maggio cui hanno aderito inizialmente 13 Paesi, che rappresentano assieme circa il 40 per cento del prodotto interno lordo globale. Infine, Blinken e Joly hanno riferito d'aver discusso il tema della sicurezza nella regione artica, che la ministra canadese ha definito "la prossima grande questione geopolitica". (Was)