Brasile-Bolivia: Bolsonaro, ex ministro Difesa governo Anez è qui come "rifugiato politico"

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato che l'ex ministro della Difesa della Bolivia, Fernando López, è in Brasile come "rifugiato politico". "Il ministro della Difesa è stato condannato a dieci anni come (la ex presidente) Jeanine Anez, ma lui è si è rifugiato in Brasile e io mi sono fatto garante della sua presenza qui", ha detto Bolsonaro a margine di un evento di campagna per il ballottaggio di domenica. Il presidente ha quindi ammesso che è in Brasile anche Yuri Calderon, l'ex comandante in capo della Polizia boliviana durante il governo di Anez, così come "molte altre persone che sono fuggite da lì". In realtà sull'ex ministro non pende ancora nessuna condanna ma una richiesta di arresto per la sua presunta partecipazione al colpo di stato del 2019 e per aver deciso il sovrapprezzo di 2,3 milioni di dollari nell'acquisto di gas lacrimogeni e materiale anti sommossa da parte dello Stato boliviano. (segue) (Brb)