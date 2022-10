Brasile-Bolivia: Bolsonaro, ex ministro Difesa governo Anez è qui come "rifugiato politico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro Lopez era fuggito dalla Bolivia in Brasile il 5 novembre del 2020 insieme all'ex ministro degli Interni, Arturo Murillo. Le autorità sospettavano che Lopez fosse ancora in Brasile godendo di un qualche tipo di protezione, ma non avevano mai potuto confermare ufficialmente questa versione. Murillo è stato invece arrestato negli Stati Uniti, dove è stato imputato e condannato nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla giustizia Usa sempre per il sovrapprezzo nell'acquisto di gas lacrimogeni e materiale anti sommossa a una società statunitense. L'inchiesta, ha stabilito che durante il governo di Anez sono stati pagati 5,6 milioni di dollari per armamento anti-disturbo attraverso l'intermediazione della società 'Bravo Tactical Solutions' con un sovrapprezzo di 2,3 milioni. I due ex ministri sono al centro anche di diverse inchieste per violazioni ai diritti umani nel contesto della repressione messa in atto a novembre del 2019 contro sostenitori del Mas. (segue) (Brb)