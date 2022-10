Brasile-Bolivia: Bolsonaro, ex ministro Difesa governo Anez è qui come "rifugiato politico" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Lopez aveva fatto sapere dalla sua latitanza che non sarebbe tornato al suo Paese per affrontare i processi in cui è imputato fino a che non fosse cambiata la situazione politica. Lo aveva affermato il rappresentante legale di Lopez in Bolivia, l'avvocato Ariel Mendez, in dichiarazioni rilasciate ad aprile al portale "Erbol". "Fintanto non cambierà la situazione politica e non ci siano garanzie di un giusto processo per l'imputato non lo farà", ha dichiarato Mendez. A gennaio la magistratura aveva emesso un'imputazione per l'acquisizione irregolare di munizioni antidisturbo fatta a novembre del 2019, nei primi giorni del governo dell'ex presidente ad interim Jeanine Anez quando il Paese era scosso da violente proteste dei settori affini al Movimento al socialismo dell'ex presidente Evo Morales che denunciavano un colpo di Stato. (segue) (Brb)