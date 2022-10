Brasile-Bolivia: Bolsonaro, ex ministro Difesa governo Anez è qui come "rifugiato politico" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle dichiarazioni di Bolsonaro, l'ex presidente boliviano Evo Morales ha scritto sul suo profilo Twitter ufficiale che queste azioni del presidente brasiliano rappresentano "un'ingerenza negli affari interni della Bolivia". "Respingiamo le dichiarazioni di Bolsonaro che, oltre a rappresentare un'ingerenza negli affari interni della Bolivia, dimostrano l'esecuzione di un dei governi di destra della regione per portare a termine il colpo di stato del 2019. È inammissibile che un governo offra l'impunità ai complottisti del colpo di stato", ha affermato Morales. L'ex ministro Lopez è indagato come responsabile dei massacri di Sacaba e Senkata durante le proteste sociali contro il colpo di Stato del novembre 2019 dove morirono 30 sostenitori del Movimiento al socialismo (Mas). Secondo un documento dell'Alto commissariato Onu per i diritti umani, in quella circostanza "le forze di sicurezza fecero ricorso a un uso della forza non necessario o eccessivo contro i manifestanti usando munizioni di piombo". (Brb)