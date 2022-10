Perù: si insedia nuova ministra della Salute, la terza dell'era Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha nominato giovedì come ministro della Salute la deputata del partito Peru Libre, Kelly Portalatino. La nuova ministra sostituisce Jorge Lopez Pena, rimosso domenica da Castillo dopo l'apertura di un'inchiesta per presunta corruzione nei suoi confronti. Portalatino è laureata in Medicina presso l'Università di San Pedro ed ha prestato giuramento "per una salute dignitosa e di qualità". Si tratta del terzo ministro a guidare la Sanità nei governi di Castillo. Prima di lei si erano succeduti Hernán Condori, censurato dal Congresso della Repubblica, e lo stesso Lopez Pena, sospettato di aver consegnato a dei dipendenti pubblici buste con denaro e indicazioni per trasferirle su un conto aperto a nome della madre dei suoi figli. (segue) (Brb)