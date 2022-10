Perù: si insedia nuova ministra della Salute, la terza dell'era Castillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ennesimo avvicendamento nel gabinetto di Castillo conferma il momento di particolare difficoltà che si trova ad affrontare il presidente, inseguito da diverse inchieste giudiziarie. La settimana scorsa l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha annunciato l'invio di una "missione di alto livello" in Perù per verificare la portata della crisi politica denunciata dallo stesso Castillo. La decisione, arrivata "per acclamazione" nella serata di giovedì, rappresenta una vittoria per la strategia del capo dello Stato, l'ex maestro rurale che definisce "tentativi di colpo di Stato" le manovre della giustizia ai suoi danni, base per le pressioni dei suoi avversari politici. Il Consiglio permanente dell'Osa, dove siedono tutti gli ambasciatori dei Paesi membri, ha di fatto riconosciuto a Castillo l'esistenza di una situazione di possibile instabilità: nel documento finale si esprime "solidarietà e appoggio al governo della Repubblica del Perù, eletto democraticamente", si ricorda che "l'esercizio effettivo della democrazia rappresentativa è la base dello Stato di diritto" all'interno dell'Osa, e si offre "appoggio e cooperazione" per "promuovere il dialogo e il rafforzamento del sistema democratico". (segue) (Brb)