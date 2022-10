Perù: si insedia nuova ministra della Salute, la terza dell'era Castillo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'Osa - che sotto la guida del segretario generale, l'uruguaiano Luis Almagro, è da tempo considerato un organismo vicino ai governi conservatori -, sconfessa parte delle aspettative dell'opposizione di Castillo, che aveva confidato nella poca percorribilità della richiesta presidenziale. È pur vero che l'ente panamericano difficilmente può dire di no a una richiesta di sostegno a un Paese membro, soprattutto se avanzata dallo stesso governo, come in questo caso. Castillo aveva chiesto con una lettera l'attivazione di due articoli della "Carta democratica", strumento che consente a un Paese le cui istituzioni e funzionamento democratico siano minacciate di chiedere l'assistenza del segretario generale o dello stesso Consiglio permanente. (segue) (Brb)